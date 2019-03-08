Правительство Финляндии ушло в отставку за месяц до выборов

Правительство Финляндии решило уйти в отставку из-за провала реформы здравоохранения.

Об этом в пятницу утром сообщил премьер-министр Юха Сипиля, пишет Yle.

Сипиля подал заявление президенту Финляндии Саули Ниинистё в резиденции главы государства в Мянтюниеми.

Причиной отставки кабинета стала неспособность министров согласовать реформу системы социального обеспечения и здравоохранения. Правительство также неудачно пыталось реформировать схему управления регионами.

На 14 апреля в Финляндии назначены парламентские выборы.