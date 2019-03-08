МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях

Нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.

Министерство иностранных дел Франции должно заплатить штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях. Об этом сообщает газета Le Monde.

Уточняется, что нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.

Согласно закону от 2012 года, в органах государственной власти должно быть "сбалансированное представительство для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе".

В МИД Франции квота для женщин составляет 40%, однако в 2017 году в ведомстве на управленческих должностях работали лишь 29%.

В 2018 году ведомство смогло добиться соответствия квоте - пока в МИД на управленческих должностях работают 39% женщин.

По данным Всемирного банка, Франция - одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала самый большой прорыв в последнем десятилетии.

Напомним, в сентябре 2018 глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин анонсировал гендерный аудит в МИДе.