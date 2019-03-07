Российские танки "Армата" оборудовали туалетами

Российские конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", оборудованы санузлы.
Об этом сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов, передает ТАСС.
Он отметил, что одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины.
"Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - рассказал Баранов.
Напомним, "Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.
Один из танков заглох во время генеральной репетиции парада, но организаторы назвали остановку танка запланированной.