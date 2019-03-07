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​В США назначили помощника госсекретаря, ответственного за отношения с Украиной

Вместо Весса Митчелла назначен Филипп Рикер.

​В США назначили помощника госсекретаря, ответственного за отношения с Украиной
Филипп Рикер
Фото: ekathimerini.com

Исполнять обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии, в том числе, за украинское направление, в Госдепартаменте США назначен Филипп Рикер, который сейчас находится на высоком дипломатическом посту в Штутгарте, Германия.

Об этом заявил заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Укринформ.

"С 18 марта он (Рикер - ред.) начнет работать в должности первого заместителя помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря во главе Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента", - отметил официальный представитель ведомства.

Филипп Рикер сейчас занимает должность гражданского заместителя командующего Европейского командования США в Штутгарте. До этого он был генеральным консулом в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балканского региона, Центральной Европы, а также по вопросам Холокоста. Рикер также служил послом США в нынешней Северной Македонии.

Напомним, ранее в должности помощника государственного секретаря США, который отвечал за направление Европы и Евразии, в том числе за украинский вопрос, находился Весс Митчелл. Он официально покинул пост 15 февраля нынешнего года.

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