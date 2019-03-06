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Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за сделки с Мадуро

"Мы не позволим Мадуро красть богатства народа Венесуэлы".

Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за сделки с Мадуро
Джон Болтон
Фото: twitter @TFASorg

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что против неамериканских финансовых организаций при оказании ими поддержки правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут введены санкции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты уведомляют иностранные финансовые институты, что они столкнутся с санкциями за помощь в нелегальных транзакциях, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированному окружению", - говорится в заявлении Болтона.

"Мы не позволим Мадуро красть богатства народа Венесуэлы", - отмечается в документе.

Болтон также напомнил о поддержке США временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и Национальной Ассамблеи Венесуэлы с их инициативами по передаче власти в этой стране.

Напомним, ранее США ввели санкции против четырех связанных с Мадуро губернаторов.

Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали таковым более 50 стран, включая Германию, США и ряд стран Латинской Америки.

Россия, Беларусь, Китай, КНДР выступили в поддержку Мадуро.

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