Момент обновления ЕС. Что Макрон предлагает европейцам

Во всех 28 странах-членах ЕС на этой неделе вышла статья президента Франции Эммануэля Макрона. В ней накануне выборов в Европарламент , которые французский лидер считает «решающими для континента», Макрон описывает вызовы, с которыми столкнулся Евросоюз, и варианты их решения. По сути, это видение Европы одной из самых сильных стран ЕС.

Фото: EPA/UPG Президент Франции Эммануэль Макрон выступает во время встречи с молодежью в Этанг-сюр-Арру, Франция, 7 февраля 2019 года, в рамках «Великих национальных дебатов».

Обращаясь к европейцам Макрон предупреждает: со времен Второй мировой войны «никогда еще Европа не была в такой опасности, как сейчас». Символом опасности он называет Brexit. “Он символизирует кризис Европы, которая не смогла ответить на потребность граждан в защите от основных потрясений современного мира. А еще Brexit символизирует "европейскую ловушку". Эта ловушка не является частью Евросоюза. Она - во лжи и безответственности, которые могут уничтожить ЕС”, - говорит он.

Макрон намекает, что будущее для британцев после Brexit будет сложным: потеря доступа к европейскому рынку, риски для мира в Ирландии из-за восстановление прежней границы. И поэтому предупреждает, что «националистические повороты» не дают ничего. Это путь отказа без альтернативы. Эта ловушка угрожает всей Европе, ведь продавцы гнева, защищены "фейк", готовы пообещать все что угодно.

Поэтому Макрон называет Евросоюз - “историческим успехом», который примирил опустошенный войной континент и который защищает до сих пор. “Какая страна могла бы самостоятельно противодействовать агрессивным стратегиям крупных государств? Кто может утверждать, что является суверенным и самостоятельным, когда оказывается перед лицом цифровых гигантов, IT-корпораций? Или как бы мы все противостояли финансовому кризису, не имея евро, который стал силой Евросоюза?”, - говорит он.

Возникшая опасность для ЕС, по мнению Макрона, - ловушка статус-кво: когда столкнувшись с большими кризисами в мире, граждане часто спрашивают: "Ну и где Европа? Что она делает?".

Поэтому Макрон уверен, что настал момент европейского обновления: «Сейчас - решающий момент для нашего континента. Момент, когда нам нужно изобрести политические и культурные очертания нашей цивилизации в меняющемся мире”. И предлагает это обновление строить вокруг трех амбиций.

Фото: EPA/UPG

1. Защитить европейскою свободу

Макрон предложил создать «Европейское агентство защиты демократии» - оно должно предоставлять каждому государству-члену европейских экспертов для защиты избирательного процесса от кибератак и манипуляций, чтобы защитится от влияния на выборах. Также французский лидер выступает за запрет финансирования политических партий в ЕС иностранными силами, а также за введение панъевропейских правил, которые запретят все формы интернет-подстрекательства к ненависти и насилию.

2. Защитить европейский континент

Для защиты европейского континента Макрон предлагает переосмыслить Шенгенскую зону.

Во-первых, все, кто хочет быть частью Шенгена, подпадают под принципы ответственности (а это - жесткий пограничный контроль) и солидарности (единая политика по убежища правилам его предоставления и отказа).

Во-вторых, те же стандарты должны применяться к обороне и глава Франции предлагает подписать «Договор об обороне и безопасности в рамках ЕС” — он должен определить основные обязательства в сотрудничестве с НАТО и европейскими союзниками: увеличение расходов на оборону; действие нормы о взаимной обороне, а также создание “Европейского совета по вопросам безопасности”, в который должна войти и Великобритания.

В-третьих, европейские границы также должны гарантировать честность бизнес-конкуренции. “Какая сила в мире воспримет продолжения торговли с теми, кто не соблюдает ни одного из их правил?”, - задается вопросом Макрон. Он предлагает реформировать конкурентную и торговую политику, введя штрафы или даже запрет на торговлю в Европе для тех предприятий, которые компрометируют стратегические интересы Европы и фундаментальные ценности (экологические стандарты, защита персональных данных или принципы честной уплаты налогов).

При этом Макрон считает правильным внедрить правила преференций в стратегических отраслях и в государственных закупках, подобно тому, как это делают американцы и китайцы.

Фото: EPA/UPG

3) Восстановить дух прогресса

Евросоюз, по убеждениям Макрона, не является "второсортной" силой, а является авангардом, который всегда определял стандарты прогресса.

Так, необходимо ввести социальную защиту для рабочих на всем пространстве ЕС, который гарантирует одинаковую оплату труда на том же рабочем месте, а также минимальную европейскую зарплату, соответствующую каждой стране и ежегодно будет совместно обсуждаться.

Также вернуть в повестку дня вопрос экологии. Евросоюз должен установить цель - нулевые выбросы окиси углерода к 2050 году и сокращение пестицидов вдвое к 2025 году, адаптировав свою политику, создав Европейский климатический банк для финансирования экологического перехода и Европейские силы пищевой безопасности для улучшения контроля за пищевыми продуктами и противостояния угрозе лоббизма, независимой научной оценки веществ, опасных для окружающей среды и здоровья.

Все европейские институты должны воспринимать вопросы климата как свой мандат.

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Очень громкими звучит призыв Макрона регулировать деятельность цифровых гигантов (для быстрого наказания за недобросовестную конкуренцию, применение прозрачных алгоритмов и т.д.).

Кроме того, для создания в Европе новых рабочих мест нужно финансировать инновации, предоставляя новому «Европейскому совету по инновациям” бюджет, сопоставимый как в США.

Фото: EPAUPG

В части внешней политики Макрон призывает Европу обратить внимание на Африку, взяв на себя дорогую и амбициозную поддержку африканского развития, включающий инвестиции, академические партнерства и образование для девушек.

О других направлениях - в частности, восточных соседях Европы, стремящихся в Евросоюз (например, Украине), ничего не говорится.

Французский президент не скрывает, что «европейский гуманизм требует действий» и они нужны для того, чтобы «не позволить националистам пользоваться гневом народа, не предлагая взамен решений”.

Для этого к концу года планируется созвать вместе с представителями европейских институтов и государств-членов ЕС конференцию для Европы, которая определит дорожную карту для Евросоюза. Макрон не исключил, что уставные документы ЕС могут быть пересмотрены.

“Не все согласятся со всем. Но что лучше: иметь застывшую Европу - или наоборот, Европу, которая продвигается, пусть порой и разными темпами, и которая открыта для всех?”, - говорится в статье президента Франции.