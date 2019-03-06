Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Суд в Узбекистане постановил отправить в колонию общего режима дочь первого президента страны Гульнару Каримову, которая приговорена к пяти годам ограничения свободы. Раньше она находилась под домашним арестом.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Свое решение суд объяснил тем, что Каримова нарушила порядок и условия отбывания наказания: ей вменяют использование средств связи, включая Интернет, и активное препятствование возмещению нанесенного ею ущерба.

Гульнара Каримова отбывала наказание в квартире своей дочери Иман в Ташкенте. 5 марта Иман Каримова сообщила из Лондона, что сотрудники прокуратуры силой увезли ее мать в неизвестном направлении

Напомним, что до осени 2013 года Гульнара Каримова была успешным предпринимателем. Под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды, а СМИ называли ее одной из самых влиятельных женщин Средней Азии.

Однако в ноябре 2013 года Каримова впала в немилость к отцу и исчезла. В СМИ неоднократно появлялись обращения, сделанные от имени самой Каримовой, в которых говорилось о том, что ее вместе с дочерью силовики держат в собственном доме, запрещают покидать помещение и общаться с посторонними. В одном из таких обращений Каримова писала, что фактически находится под домашним арестом.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года.

В 2017 году стало известно, что еще в 2015 году Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, расстратой госсредств, а также уклонении от налогов.

В декабре 2017 года ее приговорили к новому сроку - 10 лет лишения свободы, но в июле 2018 года наказание смягчили до пяти лет ограничения свободы.