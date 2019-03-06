ЕНП выдвинула ультиматум Орбану

Чтобы партия венгерского премьера "Фидес" осталась в составе Европейской народной партии, Виктор Орбан должен прекратить антиевропейскую кампанию в Венгрии и извиниться перед другими партиями в составе ЕНП за свои антиевропейские высказывания.

Об этом заявил глава фракции ЕНП в Европарламенте, кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер, передает DW.

"Виктор Орбан должен немедленно и окончательно прекратить антибрюссельську кампанию своего правительства", - заявил Вебер в интервью немецкой газете Bild, фрагменты которого опубликованы во вторник, 5 марта.

Напомним, руководство ЕНП должно голосовать относительно дальнейшего пребывания "Фидес" в рядах европейского объединения правоцентристов 20 марта.

Причиной недовольства многих партий-членов ЕНП стала медиакампания венгерского правительства, в рамках которой на улицах страны были размещены плакаты с фото главы Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и американским миллиардером Джорджем Соросом и с подписями, что они поощряют миграцию в ЕС. В Еврокомиссии опровергли это утверждение.

Между тем в "Фидес" заявили, что партия не хочет оставлять ЕНП. Ее целью является

укрепление антимиграционных сил внутри Европейской народной партии, заявил представитель партии.