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СБУ задержала депутата Береговского райсовета за подготовку "сборной венгров Закарпатья"

Участие "Карпатальи" на турнире ConIFA расценили как госизмену.

СБУ задержала депутата Береговского райсовета за подготовку "сборной венгров Закарпатья"
"Карпаталья" в 2018 году
Фото: Yahoo! Sports

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене депутату Береговского районного совета в Закарпатской области, организовавшему участие "сборной венгров Закарпатья" на чемпионате непризнанных республик.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие команды "Карпаталья" в футбольном чемпионате непризнанных республик. Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран.

Подозреваемый обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности Украины.

Имя подозреваемого не указано, но ранее сообщалось, что к организации команды причастен депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш.

Тиберий Фееш (слева)
Фото: pravyysektor.info
Тиберий Фееш (слева)

Сотрудники СБУ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой Венгрии. Согласно выводам экспертов, эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

В июне 2018 года команда Kárpátalja (с венгерского - Закарпатье) победила на турнире ConIFA World Football Cup, который проводится Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций как чемпионат мира по футболу среди непризнанных, частично признанных стран, автономий и этнических команд. Федерация футбола Закарпатья заявила, что не имеет никакого отношения к данной команде, и позже всем игрокам "Карпатальи" запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в Украине.

Напомним, что между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за венгерского меньшинства на Закарпатье. Год назад официальный Будапешт возмутился украинским законом об образовании, увидев в нем ущемление прав закарпатских венгров.

В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

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