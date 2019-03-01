В Карпатах при спуске с Говерлы потерялись двое туристов из Одессы

Спасателям удалось выйти с ними на голосовой контакт.

В Закарпатской области при спуске с горы Говерла потерялись двое туристов - мужчина и женщина.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями г. Одесса", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и двух единиц спецтехники.

"По состоянию на 6:00 1 марта спасателям удалось выйти на голосовой контакт (перекличка) с туристами. Проведение поисково-спасательных работ усложняется из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков", - сообщили в ГосЧС.

На помощь спасателям дополнительно привлечены сотрудники Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее на горе Поп Иван пропали четверо туристов, которые в группе из восьми человек вечером 22 февраля отправились на гору. Двое из группы погибли. Еще двух, наиболее нуждающихся в помощи медиков, спустили к подножию и доставили в больницу.

Спуск остальных туристов решили отложить на 24 февраля из-за крайне плохой погоды - температура составляла 22 градуса мороза, снежные заносы достигали двух метров.