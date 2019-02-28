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В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Стамбула в Москву

На борту самолета - 122 пассажира.

В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Стамбула в Москву
Turkish Airlines
Фото: EPA/UPG

В Одесском аэропорту в четверг, 28 февраля, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Отмечается, что самоелт Боинг-737 резко снизился над Одессой и сел. Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет коснулся полосы в 17:40.

"В 17:53 самолет сел в нормальном режиме. Сейчас находится на 13-й стоянке. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов", - отмечается в сообщении.

На борту самолета - 122 пассажира.

Фото: dumskaya.net

Напомним, в январе самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов".

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