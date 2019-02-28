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ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики потратили 111 снарядов и мин калибра 122, 120 и 82 мм.

Террористы вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле Широкино; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле Лебединского.

Также боевики дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное; дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово, а также из минометов калибра 120 мм - возле Троицкого.

Также обстрелу подверглись позиции украинских военных возле Шумов из минометов калибра 82 мм, возле хутора Вольный - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, в среду, 27 февраля, российские боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов, в результате был ранен один украинский военный.

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