На Донбассе ранен один украинский военный

Боевики совершили 11 обстрелов, в том числе шесть - с применением тяжелого вооружения.

В среду, 27 февраля, российские боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов, в результате ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики шесть раз применили запрещенное тяжелое вооружение, по позициям украинской армии выпустили 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Обстрелы зафиксированы у населенных пунктов Водяное, Чермалык, Гнутово, Крымское, Новолуганское, Желтый и Станица Луганская. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов убиты, пятеро ранены, уничтожена одну единицу военной техники противника.

С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал.