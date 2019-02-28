​В Мюнхене начали судить племянника российского пропагандиста Киселева
​В Мюнхене начали судить племянника российского пропагандиста Киселева
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
СБУ провело обыски в охранной фирме УПЦ МП
СБУ провело обыски в охранной фирме УПЦ МП
Кино и «зелёные человечки»
Кино и «зелёные человечки»
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе ранен один украинский военный

Боевики совершили 11 обстрелов, в том числе шесть - с применением тяжелого вооружения.

На Донбассе ранен один украинский военный
Фото: Макс Левин

В среду, 27 февраля, российские боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов, в результате ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики шесть раз применили запрещенное тяжелое вооружение, по позициям украинской армии выпустили 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Обстрелы зафиксированы у населенных пунктов Водяное, Чермалык, Гнутово, Крымское, Новолуганское, Желтый и Станица Луганская. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов убиты, пятеро ранены, уничтожена одну единицу военной техники противника.

С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также