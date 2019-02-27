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Боевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армии

Ранен один военнослужащий.

Боевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армии
Фото: Макс Левін

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили семь обстрелов позиций украинских военных, в том числе четыре раза - с применением тяжелого вооружения. В зоне боевых действий зафиксировано четыре запуска управляемых ракет и работа снайпера.

Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, в результате обстрелов получил ранение один украинский военныйю

Обстрелы по опорным пунктам наших военных велись:

  • из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
  • из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык;
  • из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово;
  • дважды - из артиллерийских систем калибра 122 мм и противотанковых ракетных комплексов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, давали противнику адекватный ответ со штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, миссия совместного контроля и координации сообщила о скоплении российской техники за пределами мест отведения в шести населенных пунктах.

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