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Наблюдатели СЦКК сообщили о тяжелом вооружении за линиями отвода на Донбассе

Запрещенное вооружение зафиксировали у шести населенных пукнтов.

Наблюдатели СЦКК сообщили о тяжелом вооружении за линиями отвода на Донбассе
Фото: ukraineinvestigation.com

На Донбассе в "серой зоне" и за линиями отвода зафиксированы российские танки, пушки и другая боевая техника. Об этом сообщили наблюдатели украинской стороны Общего центра контроля и координации (СЦКК), пишет пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения:

  • в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано пять буксируемых гаубиц;
  • на полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72;
  • у населенного пункта Михайловка - три единицы боевых машин пехоты БМП-1;
  • в районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик;
  • вблизи Лобачева зафиксировано три танка Т-64, семь боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ;
  • в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели Миссии зафиксировали три миномета 2Б14.

Напомним, утром 26 февраля патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во временно оккупированном Золотом-5. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

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