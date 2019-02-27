За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"26 февраля российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом девять раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также боевики вели огонь по позициямВСУ из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в том числе один с начала текущих суток", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские опорные пункты из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкий, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское, дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Малиновое, из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лобачева, из минометов калибра 82 мм - возле с.Крымское.

"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", - отметили в штабе.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ - в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

Напомним, ранее боевики "ЛНР " заявили, что захватили в плен украинского военного.