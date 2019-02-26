Трое военнослужащих ранены на Донбассе во вторник

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, из них пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов были ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли украинские опорные пункты из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкое; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: - трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия - в районе н.п.Новолуганское; дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной; из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вильный.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку