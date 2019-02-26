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В ночь на среду в Киеве ожидается мокрый снег, днем до +3 градусов

Днем без существенных осадков.

В ночь на среду в Киеве ожидается мокрый снег, днем до +3 градусов
Фото: EPA/UPG

27 февраля в Киеве облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

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