Арбитражный управляющий в Александрии попался на взятке в 650 тыс. гривен

Фото: vppdr.gp.gov.ua Арбитражный управляющий требовал и получил взятку 650 тыс. гривен

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона задержала на взятке в размере 650 тыс. грн арбитражного управляющего по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г.Александрия. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. грн", - сказано в сообщении.

25 февраля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Фото: vppdr.gp.gov.ua Управляющего задержали с поличным после получения взятки

Задержанному лицу планируют сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.