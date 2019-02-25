В Донецкой области подорвались трое гражданских

В Покровском районе Донецкой области три человека пострадали от взрыва в лесополосе. Жители поселка Гродовка собирали за городом хворост, когда наткнулись на неизвестное взрывное устройство.

Сейчас пострадавшие с травмами разной степени тяжести находятся в больнице Мирнограда, сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса "покушение на преступление", "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители призывают граждан не забывать, что на территории области продолжается операция Объединенных сил, поэтому, отправляясь за город, нужно соблюдать правила безопасности.

Напомним, 23 февраля на противотанковой мине на временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков в Донецкой области подорвался гражданский автомобиль. Два человека погибли на месте, трое получили ранения.