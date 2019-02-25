Соломенский районный суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы водителя, который 20 июля 2017 года совершил резонансное ДТП в столице Украины. Он въехал в автомойку на Борщаговской улице и убил работника, который вышел первый день на работу.

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Фото: Виталий Мирошниченко

Водитель бросил автомобиль и пытался сбежать, но его догнали свидетели аварии.

В ходе следствия было установлено, что уроженец Луганской области сел за руль угнанного BMW, не имея водительских прав и, будучи пьяным, передвигался по городу со скоростью около 110 километров в час. На одном из поворотов он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил 36-летнего уроженца Черновицкой области и столкнулся со зданием автомойки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Водителя признали виновным по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом), ч.1 ст.135 (оставление в опасности), ч.2 с.289 (угон) Уголовного кодекса.

Фото: Виталий Мирошниченко

До вступления в силу приговору обвиняемый будет оставаться под стражей.