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Под Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуру

Чтобы заблокировать и остановить угонщика, полицейским пришлось использовать несколько служебных авто.

Под Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуру
Фото: Скриншот видео

Патрульным Киевской области пришлось догонять угнанную со станции техобслуживания фуру.

Об этом сообщил первый замначальника патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбуке.

"Непризнанный последний герой. Или блокбастер выходного дня по-киевски. Вчера патрульные получили сообщение об угоне фуры «Skania» с одной из СТО в Калиновке (Киевской области). Оперативно организовали поиски и очень быстро заметили красную фуру, которая «на всех парусах» неслась по проспекту Бажана в направлении Борисполя. Останавливаться по требованию полицейских, конечно же, последний герой не стал, а наоборот надавил на газ и даже выехал на полосу встречного движения. Понятно, что попутно нарушал все возможные пункты ПДД и подвергал опасности всех остальных участников дорожного движения", - написал Билошицкий.

Он также опубликовал видео погони.

Чтобы заблокировать и остановить угонщика, полицейским пришлось использовать несколько служебных автомобилей и организовать специальные мероприятия на дороге.

"Ну а дальше - задержание, наручники, грустное лицо героя... Следствие устанавливает детали и где-то там не за горами - героическая ответственность", - добавил замначальника патрульной полиции.

Напомним, ранее в Киеве поймали двух серийных автоугонщиков, которые действовали на территории города в 2018-2019 годах.

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