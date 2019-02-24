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На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

Боевики совершили 12 обстрелов, во всех случаях применяли запрещенное вооружение.

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня в течение дня боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения, сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, боевики 12 раз применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями: в течение дня террористы выпустили 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции украинской армии в районе населенный пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь, Пески, Новозвановка, Золотое-4, Екатериновка, Новоалександровка и Золотое-1.

Кроме сегодня утром, примерно в 5 утра, под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. При этом полностью разрушены четыре жилых дома.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, давали противнику адекватный ответ со штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются.

Напомним, накануне на Донбассе погиб украинский военный.

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