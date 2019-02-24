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В Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под лед

Брат с младшей сестрой пошли гулять по замерзшему пруду.

В Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под лед
6-летний мальчик провалился под лед в Харьковской области
Фото: mk.dsns.gov.ua

В Харьковской области в поселке Студенок шестилетний мальчик провалился под лед и утонул. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. Они зашли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился. Девочка побежала звать за помощью, однако, когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище. Один сумел выбраться из воды, двое других утонули.

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