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В оккупированном Луганске прогремел взрыв, - СМИ

По предварительной информации, три человека ранены.

В оккупированном Луганске прогремел взрыв, - СМИ
В оккупированном Луганске прогремел взрыв
Фото: http://www.luganews.com

В оккупированному Луганске вчера днем, 23 февраля, прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки «ЛНР», есть пострадавшие. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

“Взорвался дежурный автомобиль, который использовался для перевозки личного состава на случай чрезвычайного происшествия. Ранены как минимум три человека”, - рассказал собеседник издания.

Собеседник также отметил, что местным СМИ «строго приказали молчать».

О взрыве также вчера написал участник местного сообщества в «ВКонтакте». Автор пользователь отметил, что от взрыва у него треснуло окно.

Напомним, вчера микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области.

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