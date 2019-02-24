В оккупированном Луганске прогремел взрыв, - СМИ

В оккупированному Луганске вчера днем, 23 февраля, прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки «ЛНР», есть пострадавшие. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

“Взорвался дежурный автомобиль, который использовался для перевозки личного состава на случай чрезвычайного происшествия. Ранены как минимум три человека”, - рассказал собеседник издания.

Собеседник также отметил, что местным СМИ «строго приказали молчать».

О взрыве также вчера написал участник местного сообщества в «ВКонтакте». Автор пользователь отметил, что от взрыва у него треснуло окно.

Напомним, вчера микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области.