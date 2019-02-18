В оккупированном российскими боевиками Донецке сегодня утром произошло три взрыва. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, а затем подтвердило местное издание "Остров". Также информацию о взрывах сообщили боевики.

По предварительной информации, погибших в результате взрывов нет.

Сообщается, что взрывы произошли на бульваре Пушкина, неподалеку от гостиницы, где живут наблюдатели СММ ОБСЕ. Так же место происшествия находится в 150 метрах от административных зданий, занятых боевиками.

Предположительно, взорвались три самодельных взрывных устройства, на месте взрыва якобы обнаружили фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

Местные жители в социальных сетях сообщили о большой силе взрывов, однако повреждений инфраструктуры нет.

Фото: соцсети

Напомним, в августе 2018 года при взрыве в донецком кафе "Сепар" погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко.