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В Донецке произошло три взрыва, предварительно без погибших

Факт взрывов подтвердили местные СМИ и боевики.

В оккупированном российскими боевиками Донецке сегодня утром произошло три взрыва. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, а затем подтвердило местное издание "Остров". Также информацию о взрывах сообщили боевики.

По предварительной информации, погибших в результате взрывов нет.

Сообщается, что взрывы произошли на бульваре Пушкина, неподалеку от гостиницы, где живут наблюдатели СММ ОБСЕ. Так же место происшествия находится в 150 метрах от административных зданий, занятых боевиками.

Предположительно, взорвались три самодельных взрывных устройства, на месте взрыва якобы обнаружили фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

Местные жители в социальных сетях сообщили о большой силе взрывов, однако повреждений инфраструктуры нет.

Фото: соцсети

Напомним, в августе 2018 года при взрыве в донецком кафе "Сепар" погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко.

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