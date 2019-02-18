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На Донбассе получил легкое ранение один украинский военный

В воскресенье боевики совершили 10 обстрелов.

На Донбассе получил легкое ранение один украинский военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В воскресенье, 17 февраля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, применялось 7 раз. В общем противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников - вблизи Лебединского, Песок, Водяного и Павлополя.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов Екатериновка, Троицкое, Новолуганское и Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 17 февраля один боевик был убит и пятеро получили ранения.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 и 82 мм в районе Екатериновки.

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