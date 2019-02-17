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В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)

К поискам привлекали 37 спасателей, местных жителей и вертолет ГосЧС.

В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую туристку
Фото: dsns.gov.ua

В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую вблизи села Пилипец туристку. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время прогулки вблизи села Пилипец потеряла ориентир на местности и заблудилась женщина 35-ти лет. Поиски пропавшей туристки спасатели Закарпатской области начали вечером 16 февраля в 22:15", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, туристка является жительницей Днепра и отдыхает на Закарпатье сама.

Утром 17 февраля к поисково-спасательным работам дополнительно привлекли спасателей, полицейских, работников лесничества и местное население, а также вертолет ГосЧС МИ-8. Всего - 37 человек и 7 единиц техники.

Сейчас поиски пропавшей продолжаются.

Обновление 14:45. Туристку из Днепра, которая потерялась в Карпатах, нашли местные жители. Об этом сообщили в ГосЧС.

"В 13:45 местными жителями, которые принимали участие в поиске, найдено туристку вблизи с. Березняки Свалявского района. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вертолет МИ-8 ГосЧС Украины возвращается в Ужгород, добавили в ведомстве.

Напомним, в январе трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.

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