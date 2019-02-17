В понедельник в Киеве тепло и сухо, до +6 градусов

18 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -1...1, днем +4...+6.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -3...+3, днем +4…+9.
В Карпатах без осадков, температура ночью 0...- 5, днем +4...+9.
В Моршине и Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1, днем +7…+9.
В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1, днем +6…+8.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -2…+3, днем +4…+9; в Черниговской и Сумской ночью 0...- 5, днем 0…+5.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -3…+4, днем +3…+9, в Полтавской и Днепропетровской областях 0…+5.
На востоке Украины, переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью -3…+3, днем 0…+5.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -2…+4, днем +3…+10.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью -1…+4, днем +3…+8.
В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2, днем +5…+7