Один военный погиб, один получил ранения за сутки в зоне ООС

Еще один военнослужащий ВСУ был ранен сегодня утром.

За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись четыре раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Гнутово.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки" Север "враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения.

По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции. В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.

Напомним, вчера в 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков.