В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88". Об этом 16 февраля сообщили на странице Криворожской епархии УПЦ МП.

По информации полиции, инцидент произошел 15 февраля.

Фото: eparhia.com.ua

Фото: eparhia.com.ua

"Поджог осуществили с помощью зажигательной смеси, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня", - рассказали в епархии.

В УПЦ МП напомнили, что храм начал функционировать в 1876 году, а также заявили, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

В Криворожском отделе полиции сообщили, что по факту попытки поджога двери церкви начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Правоохранители устанавливаю все обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП. Исполнителям предлагают две тысячи долларов.