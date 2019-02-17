300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо"
Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо"
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Неизвестные подожгли двери и разрисовали стены церкви УПЦ МП в Кривом Роге

Инцидент произошел 15 февраля.

В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88". Об этом 16 февраля сообщили на странице Криворожской епархии УПЦ МП.

По информации полиции, инцидент произошел 15 февраля.

Фото: eparhia.com.ua

Фото: eparhia.com.ua

"Поджог осуществили с помощью зажигательной смеси, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня", - рассказали в епархии.

В УПЦ МП напомнили, что храм начал функционировать в 1876 году, а также заявили, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

В Криворожском отделе полиции сообщили, что по факту попытки поджога двери церкви начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Правоохранители устанавливаю все обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП. Исполнителям предлагают две тысячи долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также