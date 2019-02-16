Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
"Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018
"Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
ГлавнаяОбществоЖизнь

На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом

Полиция возбудила уголовное дело по статье покушение на убийство.

На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом
На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом
Фото: zakarpattya.net.ua

На Закарпатье в ночь на 16 февраля неизвестный выстрелил из гранатомета в дом местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение об инциденте в селе Сторожница поступило на линию "102" в 3:35.

"Вероятно, неизвестный злоумышленник выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения, а также сотрудники криминалистической лаборатории Следственного управления, взрывотехники и кинологи. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.

Правовая квалификация события - покушение на убийство, полиция открыла уголовное производство Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению, сообщили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что дом, который обстреляли, принадлежит матери бизнесмена Роберта Бровди.

Ранее в Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также