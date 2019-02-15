​Палац-інтернат та костел Іванова

Село Іванів Калинівського району Вінницької області заходиться на узбіччі залізничних та автомобільних шляхів. Декілька поїздів зупиняються на розташованій в селі станції Холонівська , але якщо вам не зручно їхати даними поїздами — не проблема, бо через село щогодини їздить автобус. В такому випадку їхати потрібно до станції Калинівка-1, а звідти автобусом.

Фото: Александр Рудоманов

Головна пам'ятка села — палац графа Холоневського, який зараз використовується інтернатом. Палац будували на руїнах середньовічного замку. Власники залишили від замку лише башту і браму, а все інше перебудували близько 1780 року. Тому в інтернеті можна знайти інформацію як про замок, так і про палац Холоневських. Також існує інформація, що в палаці знаходилась бібліотека на 10 тисяч книг, які під час під час Першої світової війни возами відправили до Кам'янця-Подільського. Жодна з підвод не прибула до місця призначення.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Історична споруда перебуває в задовільному стані, але, наприклад, в одній з веж зробили туалет. На перервах тут бігають діти. Доволі симпатично виглядає внутрішній двір палацу. Поруч знаходиться парк і спортмайданчик.

Друга визначна пам'ятка села — костел непорочного зачаття діви Марії, який збудували у 17 ст. у стилі бароко.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Совєти зробили прибудову — двоповерхову споруду, в якій були виробничі приміщення інтернату і карантинний блок. В самому костелі зробили клуб. Кілька років тому, за словами місцевого жителя, поляки закрили костел і збираються провести реставрацію, чим мій співбесідник був незадоволений, бо "клуб то є клуб". Всередину костелу я, звісно, не потрапив. До речі, якось символічно біля хреста розташовується радянська зірка.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

У селі також є старе кладовище з однаковими надгробними пам'ятниками, що мене дещо здивувало.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

В околицях села також є кар'єр, а в центрі — футбольне нове поле і спортмайданчик. Загалом на відвідини цього населеного пункту з головою вистачить однієї-двох годин.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Іванів - цікаве село, яке має туристичний потенціал. До нових зустрічей!