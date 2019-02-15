Пласідо Домінго заспівав українською та став професором Київської консерваторії

Тиждень, що минає, позначений для української культури абсолютно непересічною та унікальною подією. 13 лютого у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся концерт легендарного співака світової слави – Пласідо Домінго!

Фото: надане автором

Особливої поваги заслуговують організатори події – Олег Ковалевський та його команда, завдячуючи яким, приїзд Маестро став можливим.

Незважаючи на вік, видатний митець знаходиться у фантастичній вокальній формі (хоча, нині, виступає як баритон).

Особливою приємністю стало виконання ним української народної пісні «Чорнії брови, карії очі», яку він спеціально вивчив та присвятив пам’яті свого колеги – Анатолія Солов’яненка.

14 лютого, на запрошення Ректора Національної музичної академії України (Київської консерваторії) Максима Тимошенка, Пласідо Домінго відвідав навчальний заклад. Під час урочистої зустрічі з науково-педагогічним колективом та студентством Академії, Ректор вручив видатному співакові Диплом Почесного професора.

Многая Літа, Маестро!