Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов из тяжелого вооружения

В пятницу, 15 февраля, российские боевики на Донбассе совершили 8 обстрелов позиций украинских военных. Пять раз террористы применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников:

- из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников 6 раз:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;

из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.