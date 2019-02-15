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Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов из тяжелого вооружения

С начала суток из-за вражеского огня погиб военный, двое ранены.

Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов из тяжелого вооружения
Фото: Макс Левин

В пятницу, 15 февраля, российские боевики на Донбассе совершили 8 обстрелов позиций украинских военных. Пять раз террористы применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников:

- из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников 6 раз:

  • из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;
  • из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный;
  • из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4;
  • из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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