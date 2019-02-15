Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проинспектировал дороги в Киевской области. В ходе рабочей поездки минир осмотрел трассы М-05 Киев-Одесса, а также мостовые переходы на трассе Н-01 Киев-Знаменка, сообщает пресс-служба министерства.

Осмотрев участок трассы М-05, которая была отремонтирована 2018 года, Министр инфраструктуры заявил, что дороги, отремонтированные в 2018 году, "хорошо пережили зиму". "Если есть какие-то повреждения покрытия, они будут устранены подрядчиками за их собственный счет. Капитальный ремонт трассы Киев-Одесса, на которой мы сейчас, будет продолжаться", - сказал министр.

Фото: mtu.gov.ua

Омелян добавил, что в прошлом году на ремонт и строительство дорог из государственного бюджета направлено около 450 млн гривен и 76 млн евро средств международных финансовых организаций. В 2019 на такие работы запланировано около 700 млн гривен, в том числе на развитие международного коридора GO Highway, в который включена и трасса М-05.

Фото: mtu.gov.ua

Министр заверил, что у министерства готова документация и предусмотрено финансирование для строительства мостового перехода на трассе Р-01 Киев-Знаменка. "То, что другие обещали годами, но так и не сделали, мы сделаем в этом году. Вместе с тем, подчеркиваю, что местные власти и общины не должны ждать условного "царя", который приедет и всем сделает счастье. Децентрализация работает, средства на места выделяются значительные. Будьте активными и ответственными за развитие своих населенных пунктов", - сказал Омелян.

Напомним, в январе Омелян заявил, что в больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.