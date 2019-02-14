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В Киеве произошел пожар на рынке "Левобережный"

Сгорели два киоска, пострадавших нет.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Спасатели на месте пожара
Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві
Спасатели на месте пожара

Вечером 13 февраля произошел пожар в Днепровском районе Киева на рынке "Левобережный". Об этом сообщило главное управления ГосЧС Украины в Киеве.

Звонок о пожаре поступил спасателям около 20:30, на вызов прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горели два киоска на площади 100 кв.м.

Из-за плотного размещения объектов на рынке существовала угроза распространения огня на другие торговые точки. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:04 удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 21:23 - ликвидировать.

На рынке &quot;Левобережный&quot; сгорели два киоска
Фото: dsns.gov.ua
На рынке "Левобережный" сгорели два киоска

Погибших и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.

На пожаре работали 23 спасателя и пять единиц техники.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Напомним, после крупного пожара на складе пластика и картона в Киеве ГосЧС приняла решение провести внеплановые проверки пожарной безопасности на всех подобных объектах.

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