На шахте в Кривом Роге погибли два человека

Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва породы.

В среду, 13 февраля, на шахте "Ювилейная", которая входит в состав рудник "Сухая Балка", погибли два человека.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Независимого профсоюза горняков Украины, бывший депутат Верховной Рады Михаил Волынец.

Местное издание "Первый Городской" со ссылкой на работников шахты сообщило, что несчастный случай произошел после ночной смены на горизонте 1340 метров.

Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва горной породы.

В состав рудника "Суха Балка" входят добычные шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. В настоящее время предприятие обеспечивает производство свыше 3 млн тонн аглоруды в год.