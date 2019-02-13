Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
ГлавнаяОбществоОбразование

Экс-министр образования Квит возглавил Нацагентство по качеству высшего образования

Кандидатуру Квита сегодня утвердил Кабмин.

Экс-министр образования Квит возглавил Нацагентство по качеству высшего образования
Фото: Макс Левин

Бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит возглавил Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Фейсбуке.

По словам Маркаровой, назначение Квита было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Сергей Квит в должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования - это победа", - отметила она.

Напомним, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования создано в 2016 году. Квит возглавлял Минобразования с февраля 2014 по апрель 2016 года, а после ухода с должности был назначен внештатным советником Петра Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также