В ОРДО ограничили максимальную зарплату пятью тысячами гривен, - ИС

В оккупированной российскими боевиками части Донецкой области запретили зарплаты выше 12 000 рублей (5000 гривен),. Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление".

Согласно сообщению, запрет касается местных предпринимателей и руководителей предприятий бюджетной сферы. По данным ИС, распоряжение вызвано необходимостью "поддержания "престижного" уровня денежного содержания боевиков".

Боевики получают по 15 000 рублей (около 6200 гривен), и благодаря тому, что их зарплаты выше, чем у мирного населения, они надеются привлечь новые силы в ряды оккупационных войск.

Кроме того, по данным группы, в конце февраля ожидается прибытие на оккупированную территорию Донбасса выпускников артиллерийских военных учебных заведений Минобороны РФ для выполнения "зачетных стрельб" и "общей военной стажировки".

Напомним, в течение суток боевики совершили шесть обстрелов, включая один с применением запрещенных минометов, в результате обстрелов получил ранение украинский военный.