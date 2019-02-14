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За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

В зоне боевых действий зафиксировано 10 обстрелов.

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный
Фото: Макс Левін

В среду, 13 февраля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из минометов калибра 120 мм и с применением станкового противотанкового гранатомета зафиксированы у Водяного, Лебединского и Павлополя, в районе Авдеевки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Крымского и Новолуганского, а вблизи Майского боевики стреляли из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, на переговорах в Минске российская сторона проигнорировала все украинские предложения по обмену пленными.

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