18 человек задержали за торговлю наркотиками в Кривом Роге

В Кривом Роге правоохранители задержали крупную преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков.

Об этом 14 февраля сообщил в фейсбуке замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.

Обновление. В пятницу, 15 февраля, пресс-служба Национальной полиции сообщила подробности операции.

Как оказалось, был задержан целый наркокартель из 21 человека. Полицейские утверждают, что поймали всех: от главаря до производителя и мелких реализаторов. По данным следствия, банда ежемесячно продавала наркотиков на сумму 5-7 млн гривен.

Во время обысков полицейские нашли около 1000 доз метамфетамина, более 9000 единиц трамадола, 0,5 кг амфетамина, более 100 кг прекурсора, из которого изготовлялись наркотики, профессиональное лабораторное оборудование.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Также полицейские изъяли четыре пистолета и 56 патронов к ним, более 800 тысяч гривен в разной валюте, 8 автомобилей, с которых продавали наркотики, и черновую документацию.

Задержанным инкриминировали ч.2 ст.307 Уголовного кодекса - сбыт наркотиков в крупном размере.

Напомним, ранее СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области.