В Кривом Роге правоохранители задержали крупную преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков.
Об этом 14 февраля сообщил в фейсбуке замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.
По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.
Обновление. В пятницу, 15 февраля, пресс-служба Национальной полиции сообщила подробности операции.
Как оказалось, был задержан целый наркокартель из 21 человека. Полицейские утверждают, что поймали всех: от главаря до производителя и мелких реализаторов. По данным следствия, банда ежемесячно продавала наркотиков на сумму 5-7 млн гривен.
Во время обысков полицейские нашли около 1000 доз метамфетамина, более 9000 единиц трамадола, 0,5 кг амфетамина, более 100 кг прекурсора, из которого изготовлялись наркотики, профессиональное лабораторное оборудование.
Также полицейские изъяли четыре пистолета и 56 патронов к ним, более 800 тысяч гривен в разной валюте, 8 автомобилей, с которых продавали наркотики, и черновую документацию.
Задержанным инкриминировали ч.2 ст.307 Уголовного кодекса - сбыт наркотиков в крупном размере.
Напомним, ранее СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области.