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"Укравтодор" предупреждает водителей о тумане

В ряде областей Украины утром наблюдается густой туман.

"Укравтодор" предупреждает водителей о тумане
Водителей предупреждают о тумане на дорогах
Фото: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/photos/a.659669967466257/1688796877886889/?type=3&theater

В пятницу, 15 февраля, в ряде областей Украины утром наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Фейсбуке.

По состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь. В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков.

В регионах, где вчера шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.

Напомним, 13-14 февраля из-за непогоды были обесточены 84 населенных пункта в четырех областях.

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