Журналистам стали известны подробности дела уголовного авторитета Андрея Федорчука по прозвищу Федор, которого накануне задержали в Ровно при вымогательстве $120 тысяч.

Информатор также получил эксклюзивные видеодоказательства преступлений Федорчука.

Одним из эпизодов преступной деятельности Андрея Федорчука является попытка присвоить ресторан "Гавана". Основателем и владельцем заведения был итальянец Джорджио Морана. В 2011-м году Морана возвращается на родину, а ведение дел передает своему юристу Сергею Петрушину.

Петрушин подделывает документы и продает "Гавану" бизнес-партнеру, жене и брату Андрея Федорчука. Когда Джорджио Морана вернулся в Украину, оказалось, что его бизнес уже ему не принадлежит.

Постоянные судебные иски и внимание журналистов заставляют Андрея Федорчука перейти к более радикальным действиям чтобы "убедить" предпринимателя из Италии отказаться от своих претензий на ресторан.

В 2013 году на Морана совершают серию нападений, в результате которых он получает многочисленные повреждения, и как следствие - инвалидность.

Фото: Информатор Джорджио Морана после избиения наемниками Андрея Федорчука

На этом Федорчук не остановился, по его заказу, местные титушки поджигают ресторан "Гавана" и автомобиль итальянского предпринимателя.

Конфликт не утихал, на ровенского афериста было возбуждено несколько уголовных производств: за разбойное нападение, присвоение имущества и организацию покушения на жизнь.

В конце концов, когда угрозы физической расправой и уничтожения имущества не дали результата, Андрей Федорчук предложил Джорджио Морана откупиться. За 100 000 долларов ровенский делец обещал не трогать итальянца.

Во время недавнего визита в Ровенскую область Петр Порошенко встретился с местным депутатом Анной Ивановой. Последняя рассказала главе государства о тех трудностях, которые для местного бизнеса создает ровенский рейдер. Порошенко пообещал взять ситуацию под личный контроль.

Ситуация с выкупом от Джорджио Морана была удачно использована органами Нацполиции. Сотрудниками Департамента специальных расследований была разработана спецоперацию по задержанию афериста. 13-го февраля Морана встретился с Федорчуком для того чтобы передать деньги. Здесь преступника и поймали полицейские.

После публикации "Информатором" материалов о задержании Ровенского рейдера, на почту издания пришло письмо с видео поджога еще одного заведения. Представившись местным предпринимателем, автор письма заявил, что люди Андрея Федорчука сожгли его магазин продуктовых товаров после того, как бизнесмен отказался платить "дань" криминальному авторитету.

Сообщается, что Петр Порошенко пообещал взять ситуацию с ровенским аферистом под собственный контроль.