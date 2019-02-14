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"Укрзализныця" договорилась с "Борисполем" регистрировать опаздывающих пассажиров экспресса по упрощенной процедуре

Если пассажир опазывает на рейс из-за поломки "Бориспольского экспресса".

"Укрзализныця" договорилась с "Борисполем" регистрировать опаздывающих пассажиров экспресса по упрощенной процедуре
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Пассажиры, которые опоздали в аэропорт Борисполь из-за задержки экспресса Kyiv Boryspil Express, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет. Об этом сообщил руководитель филиала "Укрзализныци" Роман Веприцкий в эфире "5 канала".

"У нас с аэропортом есть договор, по которому пассажиры, которые опаздывают на рейс из-за поломки "Бориспольского экспресса", будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет", - отметил Веприцкий.

Чиновник рассказал о прецеденте, когда экспресс задержался в пути, но в аэропорт сообщили фамилии пассажиров, опаздывающих на рейс. По прибытии в аэропорт пассажиров "встретили, провели, и они спокойно полетели".

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года, в первый месяц поломки и задержки экспресса происходили по нескольку раз в неделю.

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