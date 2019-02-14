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Непогода обесточила 84 населенных пункта в четырех областях

Сегодня в Киевской области ожидается сильный туман.

Непогода обесточила 84 населенных пункта в четырех областях
Фото: dsns.gov.ua

13-14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП отключено электричество в 84 населенных пунктах Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Обесточенными остаются 36 населенных пунктов в Черниговской и 35 - в Сумской областях, также пострадали 10 сел в Черкасской области и три - в Киевской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники.

Напомним, накануне в Украине прошли снегопады с сильными порывами ветра. Сегодня спасатели предупреждают о сильном тумане в Киевской области.

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