Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, шесть раз применив запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - возле поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецкого; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки", - говорится в сообщении.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный", - добавили в штабе.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Напомним, в среду, 13 февраля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате один военнослужащий получил ранения.