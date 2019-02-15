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В Национальном авиационном университете произошел пожар

Пострадавших нет, огонь повредил мебель и оргтехнику.

Утром 15 февраля в Национальном авиационном университете произошел пожар.

Пресс-служба киевского управления ГосЧС сообщила, что горела подсобка четырехэтажного корпуса на проспекте Комарова, 1. В помещении находились столы и оргтехника. Площадь пожара составил 30 кв. м.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Огонь потушили в 10:29, через сорок минут после поступления сообщения о пожаре. В результате возгорания была повреждена мебель, оргтехнику, закоптились стены и потолок помещения.

Пострадавших нет, но спасателям пришлось эвакуировать пятерых человек, которые в момент возникновения пожара находились на цокольном этаже.

Причина пожара устанавливается.

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