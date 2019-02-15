В Киеве вандалы облили красной краской памятный знак погибшим бойцам антитеррористической операции на Донбассе, установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства ветеранов.

Происшествием заинтересовалась полиция, которая отправила к памятнику оперативную группу для установления обстоятельств.

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Памятник воинам АТО в Киеве открыли летом 2017 года.

Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации, а на постаменте изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета национального флага.