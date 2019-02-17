Правоохранители провели оперативные рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово

Шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что рейды проводились по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, установления лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

"По горячим следам раскрыто два грабежа, грабители задержаны и доставлены в отдел полиции Мариуполя. Раскрыто 22 кражи, а вещественные доказательства (ювелирные изделия, деньги, бытовая техника, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.д.) у злоумышленников изъяты", – говорится в сообщении.

Также задокументирован факт незаконного обращения с оружием и задокументировано три уголовных правонарушения по фактам изъятия наркотических веществ.

Всего задокументировано 192 административных правонарушения, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Напомним, вчера у Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.